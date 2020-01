Die Kinderkunstwerkstatt der Dachauer Kreativschmiede am Klagenfurter Platz 3 öffnet am Freitag, 10. Januar, von 15 bis 17 Uhr ihre Türen für kleine Künstler. In der Reihe "Pfuschen, Kneten, Ausprobieren" gestalten Kinder gemeinsam mit professionellen Künstlern und Kunsterziehern Kunst aus ungewöhnlichen Alltagsmaterialien. Thema diesmal: "Kids machen Druck! Lithographie und Schnitt". Das kostenlose Angebot ist geeignet für Kinder von sechs bis zwölf Jahren, eine Anmeldung ist nicht notwendig.