Ab sofort werden Anmeldungen zum diesjährigen Kinderkunstraum entgegengenommen. In diesem Jahr steht er unter dem Motto "Sonne Mond und Sterne - Eine Reise ins Weltall". Den beliebten Kinderkunstraum veranstalten die Dachauer Museen nun bereits zum 22. Mal. Er findet in der ersten Osterferienwoche, vom 6. bis zum 9. April statt. Kinder und Jugendliche im Alter von 7 bis 14 Jahren sind eingeladen, vier Tage lang kreativ zu sein. Ein Team aus Künstlern und Kunstpädagogen leitet die Workshops an. Am Ende stellen die Teilnehmer mit den entstandenen Werken eine Ausstellung zusammen, die vom 12. bis zum 19. April in der Neuen Galerie Dachau besichtigt werden kann. Die Teilnahmegebühr beträgt 80 Euro, für weitere Geschwister jeweils 70 Euro. Anmeldung unter 08131/5675-13 oder verwaltung@dachauer-galerien-museen.de. Anmeldeschluss ist der 13. März.