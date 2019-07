17. Juli 2019, 21:37 Uhr Dachau Kinderkunst mit Otto Dix

Das Thema der nächsten Kinderkunstwerkstatt am Klagenfurter Platz 3 (Filiale der Stadtbücherei) am Freitag, 19. Juli, von 15 bis 17 Uhr ist "Zu Besuch bei Herrn Dix - Karikaturen und böse Bilder". In dem zweistündigen Programm des Echo e.V. begeben sich die Kinder auf die Spuren des Malers und Grafikers Otto Dix, schauen sich seine skurrilen Werke an und versuchen sich selbst am Überzeichnen von Personen und Sachverhalten. Das Programm für Kinder von sechs bis zwölf Jahren ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht notwendig.