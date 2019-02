28. Februar 2019, 21:56 Uhr Dachau Kinderfasching und Flohmarkt

Der TSV Dachau 1865 feiert zum Kehraus am Dienstag, 5. März, einen "etwas anderen Kinderfasching". Von 15 Uhr an gibt es eine Tombola, Spiele, Kinderdisco, Abenteuerland und einen Auftritt der Prinzengarde in der Jahnhalle, sowie der Vereinsgaststätte. Wer mitmachen will, kann einfach kommen. Der Eintritt kostet drei Euro.

Vier Tage später am Samstag, 9. März, findet in der Halle ein großer Flohmarkt statt. Von 11 bis 15 Uhr kann man dann in Ruhe durch die Stände schlendern. Verkauft wird alles von Armbanduhr bis Zylinder. Wer etwas los werden will, muss seinen Tisch selbst mitbringen. Reservierungen gibt es nicht.