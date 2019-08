1. August 2019, 22:08 Uhr Dachau Kinder bemalen Tassen und Müslischalen

Im Jugendzentrum Dachau Ost bietet Stephanie Rudloff im August Kindern im Alter ab acht Jahren ein Ferienangebot von Ton-design-Dachau an. Am 13. und 14. August jeweils von 10 bis 12 Uhr können Kinder vorgefertigte Rohkeramik wie Henkelbecher, Teller oder Müslischalen mit Glasurfarbe selber gestalten und bemalen. Die Glasurfarben sind lebensmittelecht und können für den täglichen Gebrauch benutzt werden. Pro Kind fällt ein Beitrag von zehn Euro an. Anmeldung im Jugendzentrum bei Frau Rödig, Telefon 08131/33 49 29. Anmeldeschluss ist am kommenden Montag, 5. August.