8. Oktober 2018, 21:58 Uhr Dachau Kind und zwei Frauen bei Unfall verletzt

Drei Menschen, darunter ein drei Jahre altes Kind wurden am Sonntagnachmittag bei einem Verkehrsunfall verletzt. Eine 20-jährige Autofahrerin war gegen 15 Uhr auf der Staatsstraße 2339 von Etzenhausen in Richtung Hebertshausen kurz vor der Bahnunterführung aus bisher unbekannter Ursache ins Schleudern gekommen. Dabei prallte sie in die linke Seite eines entgegenkommenden Wagens. Die 20-Jährige, sowie die 26-jährige Fahrerin des anderen Wagens und das bei ihr im Auto sitzende Kind erlitten leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 11 000 Euro.