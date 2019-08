7. August 2019, 21:44 Uhr Dachau Keramikerinnen leiten Sommerakademie

Auch in diesem Jahr findet wieder eine Kunst-Sommerakademie statt. Aus Anlass der Jubiläumsausstellung "Raus" der Künstlervereinigung KVD wurden zwei Keramikerinnen eingeladen, die mit der Dachauer Keramikerin Claudia Flach in der Neuen Galerie ausstellen und Seminare geben. Sie sind beide durch Verwandtschaft mit Dachauer Künstlern der Anfangsjahre der KVD verbunden: Amelia Rosenberg ist die Urenkelin der Dachauer Wallachs und kommt aus den USA; Eva von Ruckteschell, Großnichte von Clara und Walther von Ruckteschell, kommt aus dem Freiburger Raum. Das Seminar von Amelia Rosenberg "Form und Oberfläche" stellt verschiedene Methoden der Dekoration mit Ton vor; es findet von Freitag bis Sonntag, 9. bis 11. August, statt und geht jeweils von 11 bis 18 Uhr. Keramische Bildgestaltung mit Hilfe von Druck, Malerei und anderen Techniken steht im Mittelpunkt des Workshops von Eva Ruckteschell am Samstag und Sonntag, 31. August / 1. September, jeweils von 14 bis 17 Uhr. Das "Spiel mit Licht und Schatten" ist Thema des Seminars, das Claudia Flach am Samstag und Sonntag, 7. /8. September, jeweils von 11 bis 18 Uhr anbietet. Anmeldung im Atelier Flach, Pfarrstraße 5, telefonisch unter 08131 / 66 55 66 oder oder per E-Mail unter info@keramik-claudiaflach.de.