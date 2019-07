24. Juli 2019, 21:28 Uhr Dachau Katz-Ausstellung endet

"Tolle Ausstellung! Alex Katz in Dachau, das hätten wir nicht erwartet." Solche Reaktionen hat Galerist Josef Lochner in den vergangenen Wochen von vielen Besuchern bekommen.

Am Sonntag, 28. Juli, zwischen 14 Uhr und 17 Uhr ist die letzte Möglichkeit, die Ausstellung mit den Werken des New Yorker Künstler zu besuchen. An diesem Tag endet zugleich das erste, erfolgreiche Halbjahr in den neuen Räumen der kleinen Galerie in der Konrad-Adenauer-Straße 7. Aus diesem Anlass lädt der Kunstfreund Lochner Besucher ein, mit seinem Team am letzten Ausstellungstag ein Gläschen zu trinken und, wie es sich bei ihm eingebürgert hat, "auf die Kunst" anzustoßen. Die Öffnungszeiten: Donnerstag, 16 bis 19 Uhr, Samstag, 12 bis 15 Uhr und Sonntag, 14 bis 17 Uhr.