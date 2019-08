6. August 2019, 22:10 Uhr Dachau Karl Lauterbach beim Volksfestdienstag

Der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Karl Lauterbach, kommt als Hauptredner zum politischen Volksfestdienstag, am 20. August, nach Dachau. Der Gesundheitsexperte kandidiert mit der Politikerin Nina Scheer im Team für den Parteivorsitz der SPD. Im Festzelt treten die Bergkirchner Ampermusikanten und die Band Affentheater auf. Einlass ist von 17.30 Uhr an, Beginn um 19 Uhr. Interessierte können Tische reservieren per E-Mail an kontakt@spd-dachau.de oder unter der Telefonnummer 08131/ 35 56 26. Das Dachauer Volksfest endet offiziell am Montag, 19. August. Der Dienstag gehört den traditionell den Parteien, wobei oft die CSU das Zelt besetzt hielt, etwa mit Besuchen von Horst Seehofer, aber auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Riesigen Zuspruch erhielten im vergangenen Jahr die Grünen mit dem Auftritt von Robert Habeck.