13. Dezember 2018, 22:06 Uhr Dachau Kaffeeklatsch mit Peter Strauch

Die CSU-Dachau präsentiert den Bürgern der Stadt ihren designierten Kandidaten für das Amt des Oberbürgermeisters. Eine erste Gelegenheit zum Kennenlernen von Peter Strauch gibt es am Samstag, 15. Dezember, in der Zeit von 10 bis 12.30 Uhr im CSU-Bürgerbüro in der Altstadt. Dann heißt es "Auf einen Kaffee mit Peter Strauch". Wie die Christsozialen mitteilen, lautet Strauchs Wunsch: "Lassen Sie uns in den nächsten Monaten miteinander reden". Der CSU-Ortsverband lädt die Dachauer ein, auf einen Ratsch vorbeizukommen und sich ein Bild von Peter Strauch zu machen. Auch weitere Stadtrats- und Vorstandsmitglieder stehen für Gespräche zur Verfügung. Kaffee und Plätzchen gibt es zur Abrundung der vorweihnachtlichen Stimmung natürlich auch.