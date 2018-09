30. September 2018, 22:04 Uhr Dachau Jugendliche diskutieren mit den Kandidaten

Unter dem Motto "die Qual der Wahl" diskutieren die Landtagskandidaten am Donnerstag, 4. Oktober, mit Jugendlichen im Alter von 14 bis 27 Jahren. Nicht nur Erwachsene stellen sich die Frage: Wen soll man nur wählen? Auch Jugendliche, vor allem Erstwähler, sind oft unentschlossen. Im Pfarrheim Mariä Himmelfahrt in der Gröbenrieder Straße 13 in Dachau können Interessierte von 19 Uhr an ihre Fragen an die Kandidaten von CSU, SPD, Grüne, Freie Wähler, FDP, Linder und AfD richten. Sie werden an verschiedenen Tischen sitzen und mit den Jugendlichen diskutieren. Darüber hinaus sind alle weiteren zugelassenen Parteien zur bayerischen Landtagswahl eingeladen, ihre Parteien und Wahlprogramme an Infoständen vorzustellen. So können die Jugendlichen vor und nach der Diskussionsveranstaltung auch mit den Vertretern der kleineren Parteien ins Gespräch kommen. Veranstalter des Abends ist der Kreisjugendring Dachau in Kooperation mit der Katholischen Jugend (BDKJ), dem Jugendrat Dachau und der Sportjugend des Landkreises Dachau. Die Veranstaltung wird gefördert vom BMFSFJ im Rahmen des Bundesprogramms "Demokratie leben! Aktiv gegen Rechtsextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit".