Die Freien Wähler Dachau bieten am Montag, 30. Dezember, eine Podiumsdiskussion zur Partizipation junger Erwachsener in der Kommunalpolitik. Die Veranstaltung in der ASV-Gaststätte "Heimspiel" beginnt um 19.30 Uhr, der Titel lautet: "Jugend in den Gremien - Wunsch oder Wirklichkeit!?" Auf dem Podium sitzen Ludwig Gasteiger (Grüne), Bastian Brummer (Weichser Bürgervereinigung), Berkay Kengeroglu (SPD), Michael Putterer (CSU) sowie Kreisrat Sebastian Leiß (Freie Wähler Dachau). Eingeladen sind Interessierte aller Altersgruppen. Sie können sich an der Diskussion beteiligen oder Fragen stellen.