Anlässlich ihres 60-jährigen Gründungsjubiläums besucht die Überparteiliche Bürgergemeinschaft Dachau (ÜB) im Herbst die Dachauer Stadtteile. Am Samstag, 12. Oktober, kommt die ÜB mit einem Infostand zwischen 9.30 und 11 Uhr in die Münchener Straße/Ecke Langhammer Straße. Dort können sich Passanten dann unter anderem an einem Jubiläums-Preisrätsel beteiligen. "Die anwesenden ÜB-Stadträte und -Vorstandsmitglieder können vielleicht den entscheidenden Hinweis zur Beantwortung der Fragen geben", heißt es in einer Mitteilung der Überparteilichen Bürgergemeinschaft. Zu gewinnen gibt es je ein VIP-Paket für ein Eishockeyspiel der Woodpeckers des ESV Dachau, einmal zwei Eintrittskarten für ein Basketballspiel der Dachau Spurs des TSV 1865, einmal zwei Eintrittskarten für ein 3. Liga-Volleyballspiel beim ASV Dachau und einmal zwei Eintrittskarten für ein Stück des Theaters am Stadtwald, der Volksspielbühne des ASV Dachau.