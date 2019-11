Die Dachauer Band EZJazz spielt am Sonntag, 1. Dezember auf einem Jazzfrühschoppen in der Vereinsgaststätte des TSV 1865 Dachau. Die drei Musiker Winfried Haag (E-Piano), Rainer Stangl (Kontrabass) und Norbert Siegl (Schlagzeug) spielen seit etwas mehr als einem Jahr zusammen Jazzstandards von Dave Brubeck, Jacques Loussier, aber auch Interpretationen von den Doors, Antonio Carlos Jobim oder Walter Lang. Die langjährige Erfahrung an ihren Instrumenten und die Freude am gemeinsamen Musizieren lässt das Konzert zu einem besonderen Erlebnis werden. Dazu kommen noch die exquisiten kulinarischen Genüsse am Buffet vom Wirt Ilja AlNajar, der einen Adventsbrunch zum Preis von 19,90 Euro anbietet. Beginn ist um 10.30 Uhr.