5. September 2018, 21:59 Uhr Dachau Jazzfrühschoppen

Die Bigband Dachau lädt am Sonntag, 9. September, um 11 Uhr in den Biergarten des Hotels Burgmeier zum Jazzfrühschoppen ein. Der Eintritt ist frei. Weitere Auftritte der Bigband sind am 25. Oktober bei der "Big Swag Night" im Ampere in München, bei "Jazz³" am 16. November im Musikheim der Knabenkapelle und am 27. / 28. Dezember zur Jahresabschlussparty im Milla Club in München.