26. April 2019, 21:51 Uhr Dachau Jazz-Konzert fällt aus

Erst wurde das Konzert mit dem Jazz-Quartett Tiktaalik verschoben, nun muss der Jazz e.V. das für diesen Samstag, 27. April, geplante Konzert in der Kulturschranne abblasen. Wegen eines gebrochenen Fingers hat der Vierkirchener Pianist Luca Zambito, der mit Clemens Rofner, Oliver Marec und Simon Springer auftreten wollte, kurzfristig abgesagt. Jazz-Fans dürfen sich dafür auf das David Murray Trio freuen, das am 25. Oktober beim Jazz e.V. auftritt, am 8. November sind Aki Takase's Japanic an der Reihe und am 23. November das Sebi Tramontana Sudo Quartet.