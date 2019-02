27. Februar 2019, 21:56 Uhr Dachau Jazz in der Schranne

Das dritte Jazz e.V.-Konzert in diesem Jahr bestreiten am Freitag, 1. März, Michal Skulski, Jonas Gerigk und Steffen Roth. Kommunikation durch Improvisation steht bei diesem Trio stets an erster Stelle. Die Musiker öffnen den Zuhörern eine Tür in das Universum des non-verbalen in das man nur einzutreten braucht. Die drei Musiker sind laut Veranstalter "fantastische Instrumentalisten und dabei bemerkenswert persönlich in ihrer Klangsprache". Sie spielen ihre Musik "mit einer Notwendigkeit wie sie nur selten von solch jungen Musikern zu hören ist". Die Zuhörer würdne durch Multiphonics, rhythmische Finesse, Klangerweiterungen und Reduktion in das engmaschige Netz der Trio-Kommunikation getrieben. Die Musik erzähle Dinge, die über jedes gesprochene wie geschriebene Wort weit hinaus gingen. Das erste Album "Landgang" veröffentlichte das Trio im Herbst 2017 bei fixcel-records. Beginn in der Kulturschranne ist um 20 Uhr.