Die Stadtbücherei Dachau setzt ihre Reihe "Filme im Gespräch" fort. An diesem Mittwoch wird ein japanischer Spielfilm aus dem Jahr 2018 gezeigt. Er handelt von einer unkonventionellen japanischen Patchwork-Familie, die in Tokio lebt. Aus wettbewerbsrechtlichen Gründen ist es der Stadtbücherei untersagt, öffentlich den Titel des jeweiligen Films und die Namen des Regisseurs und der Hauptdarsteller zu nennen. Im Anschluss an die Vorführung können Besucher unter Moderation der Dachauer Psychoanalytikerin Almut Gruber diskutieren. Beginn in der Hauptstelle der Stadtbücherei, Max-Mannheimer-Platz 3, ist um 19.45 Uhr, Einlass um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.