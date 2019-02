27. Februar 2019, 21:56 Uhr Dachau 78 Jahre alter Radler von einem Auto erfasst

Ein Pkw hat am Dienstag um sechs Uhr auf der Erich-Ollenhauer-Straße einen 78 Jahre alten Radfahrer erfasst. Der Mann stürzte zu Boden und wurde leicht verletzt. Der Polizei zufolge fuhr eine 32-jährige Frau aus Dachau mit ihrem Auto in Richtung Freisinger Straße. Auf Höhe des Gymnasiums radelte gleichzeitig der 78-Jährige über den Fußgängerüberweg. Der Pkw erfasste das Fahrrad, und der Dachauer stürzte zu Boden. Er wurde ins Klinikum Dachau gebracht. In diesem Zusammenhang weist die Polizei erneut darauf hin, dass Fahrradfahrer, wenn sie einen Fußgängerüberweg benutzen, absteigen müssen. Nur Fußgänger sowie Fahrer von Krankenfahrstühlen oder Rollstühlen sind vorrangsberechtigt.