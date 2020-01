Immer wieder sind in den vergangenen Wochen laut Jagdschutz- und Jägerverein Dachau (JJVD) Fälle von Wilderei bekannt geworden, bei denen Tiere mit Schlingen gefangen wurden oder an Schussverletzungen aus nichtjagdlichen Waffen qualvoll zu Grunde gingen. "Mit Romantik hat das nichts zu tun", betont Ernst-Ulrich Wittmann, Vorsitzender des JJVD. "Wilderer handeln einfach nur kriminell." Mehr als 200 Fälle pro Jahr werden bayernweit von der Polizei erfasst. Die Dunkelziffer aber dürfte viel höher liegen. Die Aufklärungsquote liegt bei rund 26 Prozent. Der Grund: "Die Beweissicherung ist ausgesprochen schwierig, weil viele der gewilderten Tiere einfach mitgenommen oder irgendwo in der Natur entsorgt und so nicht entdeckt werden", heißt es in einer Pressemitteilung des JJVD.

Die Motive der Wilderer sind unterschiedlich: Manche Wilderer wollen die Trophäe, andere wildern, um billig an Wildfleisch zu kommen. Es gibt aber auch Wilderer, die einfach nur Tiere töten wollen. "Wilderei ist eine Straftat und muss strafrechtlich mit allen Konsequenzen verfolgt werden", sagt Vorsitzender Ernst-Ulrich Wittmann. "Wir als anerkannter Naturschutzverband verurteilen alle Verstöße gegen das Tierschutz-, Naturschutz-, Jagd- und Waffengesetz und fordern einen respektvollen Umgang mit der Natur und den Wildtieren in Stadt, Feld und Wald."

Neben der Jagdwilderei beklagt der JJVD die Wilderei an Tieren, die unter Naturschutz stehen, wie etwa der Luchs. Deshalb hat der Bayerische Jagdverband zusammen mit dem Landesbund für Vogelschutz und der Umweltschutzorganisation WWF sich für einen bayerischen "Aktionsplan Wilderei" stark gemacht. Es sei wichtig, "dass Ermittlungen endlich auch zu Prozessen und gegebenenfalls auch zu einer Verurteilung des Täters führen", so der Dachauer JJVD-Vorsitzende Ernst-Ulrich Wittmann. "Unser Anliegen ist es, Polizei, Staatsanwälte und Richter auf diesem Weg zu ermutigen und zu unterstützen."