11. März 2019, 21:57 Uhr Dachau 66-jähriger Radler von Auto erfasst

Ein 66 Jahre alter Radfahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Freitag um 16.45 Uhr in Dachau leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, fuhr der 66-Jährige vorschriftswidrig auf dem linken Geh- und Radweg der Fraunhoferstraße in Richtung InCenter. Eine 55-jährige Frau aus Dachau bog mit ihrem Pkw von der Tiefgarage des AEZ nach rechts in die Fraunhoferstraße ein. Sie übersah den Radfahrer, es kam zur Kollision. Der Schaden wird auf 600 Euro geschätzt.