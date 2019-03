24. März 2019, 21:55 Uhr Dachau 62-jährige Frau bei Verkehrsunfall verletzt

Am Samstagnachmittag hat sich um 15 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Alten Römerstraße in Dachau ereignet, wobei eine Frau leicht verletzt worden ist. Ein 54-jähriger Schwabhausener fuhr laut Polizei mit seinem Pkw stadtauswärts. Er wollte nach links in eine Einfahrt einbiegen, um wenden zu können, übersah jedoch den Pkw einer entgegenkommenden 62-jährigen Dachauerin. Beim Zusammenstoß verletzte sich die Frau leicht. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von etwa 6000 Euro, ein Pkw musste abgeschleppt werden.