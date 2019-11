Ein Verkehrsunfall in Dachau-Ost hat am Donnerstag zu einem teilweisen Internetausfall geführt. Polizeiangaben zufolge war eine 41-jährige Dachauerin mit ihrem Auto gegen 17.25 Uhr auf der Reichenberger Straße in Richtung Pater-Roth-Straße unterwegs. Aus bisher noch ungeklärter Ursache streifte die Frau mit ihre Fahrzeug einen am rechten Straßenrand stehenden Wagen. Dadurch kam ihr Auto nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Verteilerkasten der Telekom. Laut bisherigen Erkenntnissen fiel in der näheren Umgebung des Verkehrsunfalls der Internetzugang teilweise aus. Die Unfallverursacherin musste leicht verletzt ins Klinikum Dachau eingeliefert werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 10 000 Euro.