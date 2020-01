Als drittes Thema in der Workshop-Reihe "Bildung durch Ehrenamt - Unterstützung für Neuzugewanderte" steht am Donnerstag, 23. Januar, um 19 Uhr das Thema "Kindliches Verhalten differenziert betrachten" im Fokus einer Veranstaltung, die von den Integrationslotsen des Dachauer Landratsamt organisiert wird. Täglich erhalten junge Schülerinnen und Schüler, die aus dem Ausland nach Deutschland gekommen sind, ehrenamtliche Unterstützung bei den Hausaufgaben, da die Eltern aufgrund mangelnder Deutschkenntnisse dies nicht leisten können. Die Konzentration der Kinder und Jugendlichen ist nach einem langen Schultag manchmal nur schwer aufrecht zu erhalten. Das erfolgreiche Lernen ist nur mit großer Motivation durch die Ehrenamtlichen möglich. Ist die Situation in der Hausaufgabenbetreuung ein normales kindliches Verhalten oder speziell dem Fluchthintergrund und den Lebensumständen der Kinder und Jugendlichen geschuldet? Dieser Frage wollen die Integrationslotsen am Donnerstag nachgehen. Rosemarie Stephan, koordinierende Beratungsrektorin der schulpsychologischen Beratungsstelle, wird einen Fachinput zum kindlichen Verhalten und zu den Methoden ehrenamtlicher Begleitung von Kindern geben sowie für einen lebhaften Austausch und für Fragen zur Verfügung stehen. Dardan Kolic, Bildungskoordinator für Neuzugewanderte, und Julius Fogelstaller, hauptamtlicher Integrationslotse, laden alle Interessierten ein. Zum einen die, die Kindern und Jugendlichen mit Migrations- oder Fluchthintergrund bereits bei den Hausaufgaben oder bei anderen außerschulischen Aktivitäten helfen, ebenso diejenigen, die mit dem Gedanken spielen, dies zukünftig zu machen und noch ein paar Tipps brauchen oder zum Austausch beitragen möchten.

Außerdem erhalten alle Interessierten bei Bedarf konkrete Informationen, wie sie sich im Bereich Asyl und Integration ehrenamtlich engagieren können. Im Austausch mit Ehrenamtlichen, die bereits seit langem aktiv sind, ist es möglich, sich ein Bild von der Arbeit im Bereich Asyl und Integration machen. Weitere Informationen finden Interessierte unter www.landratsamt-dachau.de/integrationslotse. Wer sich anmelden möchte oder Fragen zur Veranstaltung hat, kann sich per Mail an integrationslotse@lra-dah.bayern.de wenden oder die Nummer 01831/74 18 75 wählen.