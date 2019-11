Mit "Ein Band aus Stahl" ist nun bereits der vierte Band der "Kashmir-Saga" von Simone Dorra und der Dachauer Autorin Ingrid Zellner erschienen. An diesem Wochenende sind die beiden erstmals mit einem eigenen Kashmir-Saga-Stand auf der Buchmesse "BuchBerlin" vertreten. Simone Dorra und Ingrid Zellner erzählen die Geschichte zweier in Freundschaft eng verbundener Familien in Indien und Kashmir. Sie erstreckt sich über vier Jahrzehnte und berichtet von großen Gefühlen, von spannenden Abenteuern, von Terror und Liebe in einem durch anhaltende Konflikte geschundenen Land. Nähere Informationen: www.buchmesse-berlin.com.