19. August 2019, 21:31 Uhr Dachau Informationsabend zu Vogelschutz

Der Landesbund für Vogelschutz veranstaltet am Dienstag, 27. August, um 19.30 Uhr im Schützensaal der Gaststätte Drei Rosen in der Münchner Straße 5 einen Informationsabend zum Thema "Vogelschutz in Mitteleuropa - Entwicklungen und Ausblick". Der Referent Markus Jais gibt an diesem Informationsabend einen Überblick über den aktuellen Stand der Vogelwelt in Mitteleuropa. "Welche Arten nehmen ab, welche nehmen zu? Und wie kann den Vögeln im 21. Jahrhundert geholfen werden?", heißt es dazu in einer Pressemitteilung des Landesbundes für Vogelschutz. Weitere Informationen zur Dachauer Kreisgruppe des Landesbundes für Vogelschutz finden Interessierte im Internet unter dem Link www.lbv-dachau.de.