Am Mittwoch, 5. Februar, findet am Ignaz-Taschner-Gymnasium (ITG) um 19 Uhr ein Informationsabend zur sogenannten Einführungsklasse statt. Diese Klasse gibt es in Dachau seit diesem Schuljahr, und das ausschließlich am ITG. Sie ist gedacht für Schüler, die nach dem Besuch der 10. Klasse einer Mittel-, Wirtschafts- oder Realschule (auch Montessorischule) einen mittleren Bildungsabschluss erworben haben und ans Gymnasium wechseln wollen, um dort ihr Abitur zu machen. Voraussetzung ist, dass die bisher besuchte Schule in einem pädagogischen Gutachten die uneingeschränkte Eignung für den Bildungsweg des Gymnasiums bestätigt und die Kandidaten zum 30. September des Schuljahres noch nicht 18 Jahre alt sind. Zustande kommt eine eigene Klasse bei mindestens 15 Schülern. Die Voranmeldung erfolgt nach Aushändigung des Zwischenzeugnisses bis Freitag, 21. Februar.