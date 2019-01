31. Januar 2019, 22:08 Uhr Dachau Infoabend an der Greta-Fischer-Schule

Kaum beginnt das neue Jahr, ist gefühlt auch das neue Schuljahr nicht weit. Für die Eltern zukünftiger Erstklässler bietet die Greta-Fischer-Schule, das sonderpädagogische Förderzentrum in Dachau, am Dienstag, 5. Februar, von 19 bis 20.30 Uhr einen Infoabend unter dem Motto "Welche Schule ist die richtige für mein Kind?" an. In einem Kurzvortrag geht es um die Greta-Fischer-Schule selbst, Schule auf dem Weg zur Inklusion sowie um Anforderungen an Kinder zum Schulstart. Außerdem gibt es Informationen über die Zusammenarbeit mit der Grundschule Dachau Ost, das Förderzentrum in Schönbrunn, die Beratungsstelle Inklusion in Dachau, sowie den mobilen sonderpädagogischen Dienst, der allgemeine Schulen unterstützt. Auch die offene Ganztagsschule und das Familien-Team Elterntraining, ein Angebot zur Stärkung der Eltern-Kind-Bindung, werden vorgestellt. Neben Eltern ist auch pädagogisches Fachpersonal eingeladen. Der Eintritt zum Informationsabend in der Aula ist frei. Um Anmeldung per Email an verwaltung@greta-fischer-schule.de oder telefonisch unter 08131/ 33 30 90 wird gebeten.