Wer Freude an Chorgesang und symphonischer Blasmusik hat, der sollte sich am Samstag, 30. November um 19 Uhr im festlichen Rahmen des Dachauer Schlosses in die Vorweihnachtszeit entführen lassen. Abseits von Weihnachtskitsch und Hektik laden die Chorgemeinschaft Dachau und das Symphonische Blasorchesters der Stadtkapelle Dachau zu Besinnung und Vorfreude auf das Weihnachtsfest ein. Karten gibt es zum Preis von 15 Euro bei der Buchhandlung Wittmann in der Dachauer Altstadt.