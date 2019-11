Schülerinnen und Schüler aus Dachau haben die Möglichkeit, im nächsten Jahr ihre Sommerferien in England zu verbringen. Der Aufenthalt dauert vom 26. Juli bis 8. August 2020. Ziel der Schülerfahrt des Internationalen Austauschdienstes ist Thanet an der Küste im Südosten Englands. Jeder Teilnehmer wird bei einer Gastfamilie untergebracht, in der man während des Aufenthalts wie ein Kind der Familie lebt. Die Teilnehmer erhalten so einen Einblick in die britische Lebensweise. Täglicher Sprachunterricht in der örtlichen englischen Schule soll dazu beitragen, die vorhandenen Englischkenntnisse zu erweitern. Um das Land kennenzulernen, finden viele Ausflugsfahrten statt, darunter auch nach London. Ein Freizeitprogramm rundet den Aufenthalt ab.

Teilnehmen können Buben und Mädchen, die mindestens zehn und höchstens 18 Jahre alt sind. Die Kinder sollten ein Jahr Englisch in der Schule gelernt haben. Ein kostenloses Informationsheft über die Schülerfahrt kann per E-Mail an schueler@austauschdienst.de vom Büro des Austauschdienstes angefordert werden.