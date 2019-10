Der Amper Tauschring Karlsfeld Dachau trifft sich am Mittwoch, 9.Oktober, im Bürgertreff Dachau-Ost am Ernst-Reuter-Platz. Von 19.30 Uhr an können die Mitglieder wieder gegenseitige Hilfe vereinbaren. Beim Tauschring geht es darum sich bei kleinen Alltagsaufgaben zu unterstützen und dafür eine Gegenleistung in Form einer Sache oder einer anderen Hilfeleistung zu bekommen. Geld soll nicht im Spiel sein. Um 20 Uhr beginnt dann zur allgemeinen Entspannung das Improvisationstheater GEH5. Die Vorstellung ist kostenlos. Jedes Mitglied darf auch Gäste dazu einladen. Die Akteure bitten jedoch um ein Hutgeld. Bei Rückfragen kann man sich an die Telefonnummer 08131/82288 wenden.