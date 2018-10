24. Oktober 2018, 22:01 Uhr Dachau Improvisateure des Jazz

Beim jazz e.V. Dachau ist am Samstag, 27. Oktober, in der Kulturschranne das Trio Gschlössl (Posaune), Sunk Pöschl (Schlagzeug) und Alberto Cavenati (Gitarre) zu Gast. Gerhard Gschlößl studierte Posaune und Komposition in Würzburg und lebt seit 2004 in Berlin. Der Posaunist und Sousaphonist gehört zu einer neuen Szene, die sich von traditionellen Etiketten des Jazz erfolgreich befreit und in ein weites Feld improvisierter Musik bewegt.