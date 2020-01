Früh morgens am 1. Januar begann die erste Schicht der gemischten Wachbereitschaft.

Die neue Wachbereitschaft der Feuerwehr tritt ihren Dienst an

Die neue Wachbereitschaft der Feuerwehr Dachau mit haupt- und ehrenamtlichen Einsatzkräften hat am Mittwoch, 1. Januar, um Punkt 6 Uhr ihren Dienst angetreten. Seit diesem Zeitpunkt befinden sich nun rund um die Uhr sechs Feuerwehrleute im Gerätehaus. Damit ist das bisherige Bereitschaftssystem der Dachauer Feuerwehr nach rund 40 Jahren zu Ende gegangen. Um das neue System zu gewährleisten, hat die Stadt 15 neue Stellen geschaffen.

Bislang hatten stets acht Ehrenamtliche eine Woche von Donnerstag bis Donnerstag Bereitschaft, unter der Woche hielten sie sich von 19 bis 5 Uhr des darauf folgenden Tages bereit, über das Wochenende hatten sie von freitags um 19 Uhr bis montags um 5 Uhr Bereitschaft. "Hier mussten sie im Stadtgebiet bleiben und nach dem Alarm schnellst möglich zum Gerätehaus fahren, sich dort die Löschanzüge anziehen und mit den Einsatzfahrzeugen ausrücken", so Pressesprecher Wolfgang Reichelt. Nun befinden sich durchgehend sechs Feuerwehrleute in der Wache. Nachts und an den Wochenenden sind es jeweils drei ehren- und drei hauptamtliche Kräfte, unter der Woche tagsüber sind es sechs hauptamtliche Feuerwehrleute.

Die Ehrenamtlichen der letzten Bereitschaft mussten laut Reichelt in der Silvesternacht zu vier Einsätzen ausrücken. Die erste Schicht der neuen Wachbereitschaft wurden zweimal alarmiert. Rund um die Uhr besetzte Feuerwachen sind in Städten mit mehr als 50 000 Einwohnern keine Seltenheit. Doch in Dachau, das ist bayernweit für eine Feuerwehr einmalig, setzt man bei der Bereitschaft auf gemischte Teams von Berufsfeuerwehrleuten und freiwilligen Helfern.