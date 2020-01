In Kooperation mit dem Dachauer Forum und der Münchner Stiftung Spiritualität und interreligiöser Dialog veranstaltet der Dachauer Verein Spiritualität im Dialog e.V. den 3. Dachauer Spiritualitäts-Dialog, zu dem es auch ein Konzert gibt. Die Veranstaltung findet an diesem Donnerstag, 30. Januar, um 19.30 Uhr in der Kulturschranne statt, Einlass ist um 18.30 Uhr.

Dialogpartner der Pastoralreferentin Susanne Deininger und des Theologen Christian Hackbarth-Johnson ist der Ethnologe, Islamwissenschaftler und Autor Jürgen Wasim Frembgen. Sein Forschungsschwerpunkt ist der Sufismus (mystischer Islam), dessen Spiritualität er selbst auch nahe steht. Frembgen war Leiter der Orientabteilung des Museums für Völkerkunde in München, Privatdozent für Islamwissenschaft an der Universität München und hat mehrere Bücher über seine Erfahrungen und Begegnungen in Pakistan, Afghanistan und Indien veröffentlicht. Er ist einer der profiliertesten Kenner des mystischen Islam. Der Münchner Oud-Virtuose Roman Bunka, Mitglied der legendären Münchner Band Embryo, und der syrische Bratschist Ehab Abu-Fakher werden die Spiritualität des islamischen Kulturraums auf musikalische Weise vermitteln. Der Eintritt beträgt 15 Euro, ermäßigt 10 Euro. Anmeldung unter info@dachauer-forum.de, Telefon 08131/99 68 80. Die Dachauer Spiritualitäts-Dialoge möchten laut Pressemitteilung "das Gespräch über Spiritualität in den öffentlichen Raum bringen. Sie möchten das Bewusstsein über die Vielfalt und gleichzeitige Verwandtschaft unterschiedlicher spiritueller Formen und Traditionen fördern." Dazu wurde im Jahr 2018 in Dachau auch der Verein Spiritualität im Dialog e.V. gegründet.