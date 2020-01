Wählen die Bürger im Landkreis Dachau am 15. März einen neuen Landrat oder bestätigen sie Stefan Löwl im Amt? Zwei Monate vor der Kommunalwahl stellen sich die vier Kandidaten, Stefan Löwl (CSU), Hubert Böck (SPD), Achim Liebl (Bündnis 90/Die Grünen) und Dagmar Wagner (Freie Wähler) bei der Wahlarena der Industrie- und Handelskammer (IHK) den Fragen der lokalen Unternehmer. Die Podiumsdiskussion findet am kommenden Mittwoch, 15. Januar, um 15 Uhr bei der BKK ProVita in Bergkirchen, Münchner Weg 5, statt. Peter Fink, Vorsitzender des IHK-Regionalausschusses Dachau, stellt die Forderungen der IHK an die Lokalpolitiker vor.