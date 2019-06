28. Juni 2019, 22:00 Uhr Dachau Idyllisch und modern

Oberbürgermeister Hartmann weiht neuen Amperspielplatz ein

Für Oberbürgermeister Florian Hartmann (SPD) war es einer seiner Lieblingstermine: Die offizielle Übergabe des im Laufe mehrerer Jahre erneuerten und ausgebauten Amperspielplatzes in der Ludwig-Dill-Straße. Unter großen, Schatten spendenden Bäumen finden Kinder jetzt interessante Spielgeräte wie ein großes Spielschiff, eine Nestschaukel und vor allem einen kleinen Wasserspielplatz. Und wer sich, wie jetzt bei der momentanen Hitze, abkühlen möchte, geht einfach zum neuen Brunnen mit seinem herrlichen Wasserstrahl. Allerdings muss das Wasser mit Muskelkraft aus der Erde hochgepumpt werden - Oberbürgermeister Hartmann trat bei der offiziellen Einweihungsfeier schon mal kräftig in die Pedale, bis der Wasserstrahl aus drei Düsen hervorschoß. Insgesamt 144 000 Euro wurden seit 2011 in die verschiedenen Bauabschnitte des Spielplatzes investiert, parallel dazu lief der Spielbetrieb natürlich weiter. "Dieser Spielplatz ist sicherlich einer der idyllischsten in unserer Stadt", sagte Hartmann. Das liegt auch an der Nähe zur Amper und an dem alten Baumbestand, der erhalten geblieben ist. Hartmann begrüßte besonders die Kinder vom Steinlechner Hof und vom Klosterkindergarten.