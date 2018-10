15. Oktober 2018, 00:20 Uhr Dachau Hochburgen im Landkreis

Auch wenn die CSU nach wie vor stärkste Kraft in Bayern ist, so variieren die Ergebnisse von Ort zu Ort teils stark. Absolute CSU-Hochburg im Landkreis Dachau ist Sulzemoos. 47,1 Prozent der Wähler unterstützten die Partei hier. Ein Heimspiel war es wohl auch in Pfaffenhofen an der Glonn, Altomünster und Bergkirchen. Aber auch die anderen Parteien haben ihre Hochburgen. Die Grünen zum Beispiel, die absoluten Gewinner dieser Wahl, punkteten vor allem in Dachau mit 21,68 Prozent, in Karlsfeld (20,21 Prozent) und Röhrmoos (20,24). Die AfD war in Odelzhausen mit 11,4 Prozent am stärksten. Die SPD indes, der große Verlierer dieser Wahl, hat in Sulzemoos nicht einmal die Fünfprozenthürde geschafft. Das zum Teil relativ gute Ergebnis von Landtagskandidat Martin Güll färbte meist nicht auf die Partei ab, die in Karlsfeld mit 10,92 Prozent noch am besten abschnitt. Die Freien Wähler konnten in Vierkirchen mit 16,17 Prozent die meisten Stimmen gewinnen.