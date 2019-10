Der Volkstrachten-Erhaltungsverein D'Ampertaler Dachau lädt zum Hoagartn ins Ludwig-Thoma-Haus. Die Veranstaltung im Stockmann-Saal am Samstag, 5. Oktober, beginnt um 17 Uhr, Einlass ist von 16.30 Uhr an. Mitwirkende sind: Albersbacher Dreigsang mit Robert Gasteiger an der Zither, ZiachSaitn3er (Thomas Hupfauer, Ulrike Wagner, Sigi Heigl) Heinz Riedlbeck und Da Zwoagsang (Sigi Heigl, Geert Helberg). Als Sprecher fungiert Sigi Heigl. Karten kosten zehn Euro. Essen und Trinken für Besucher ist vorbereitet.