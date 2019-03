6. März 2019, 21:46 Uhr Dachau Hits der Fünfzigerjahre

Im Deutschland der Fünfzigerjahre herrschte nach den Kriegsjahren euphorische Aufbruchstimmung. Es war die Zeit der Wirtschaftswunder und die Zeit der Schlager von Freddy Quinn bis Conny Froboess. Genau diese Zeit lassen Conny & Die Sonntagsfahrer an diesem Donnerstag, 7. März, um 19.30 Uhr im Ludwig-Thoma-Haus in Dachau wieder aufleben. Mit der Inszenierung einer amüsanten Reise nach Italien und den größten Hits von Peter Alexander über Peter Kraus bis Trude Herr nehmen sie ihre Zuschauer mit in die Vergangenheit, wo Petticoat und Nierentisch die Mode beherrschten und im Fernsehen alles schwarz-weiß war. Karten gibt es noch an der Abendkasse (Reservierungen werden unter der Telefonnummer 09422 / 80 50 40 entgegengenommen) sowie vorab noch vergünstigt bei den üblichen Verkaufsstellen in der Region.