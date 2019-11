Die Dachauer Künstlerin Herta Minzlaff zeigt bei ihrer Atelierausstellung in der Münchner Straße 5 Malereien und Zeichnungen. Die Vernissage findet am Samstag, 16. November, statt und dauert von 19 bis 21 Uhr. Weitere Ausstellungstage sind Samstag, 16. November, 19 bis 21 Uhr, und Sonntag, 17. November, 16 bis 20 Uhr, sowie Donnerstag bis Sonntag, 21. bis 24. November, jeweils von 16 bis 20 Uhr oder nach persönlicher Vereinbarung unter der Nummer 08131 / 29 95 11, mobil 0176 / 62 73 80 39 oder per E-Mail unter der Adresse hertaminzlaff@gmx.de.