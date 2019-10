Der Herbstmarkt in der Altstadt findet am Sonntag, 13. Oktober, statt. Der Markt beginnt um 10 und endet um 18 Uhr. Am Sonntag dürfen alle Geschäfte in der Stadt von 13 bis 18 Uhr öffnen. Von 6 Uhr an gilt im gesamten Marktgebiet ein Halteverbot. Als Parkfläche steht für Autos die Ludwig-Thoma-Wiese zur Verfügung. Neben dem Herbstmarkt findet zwischen 10 und 18 Uhr auf dem Pfarrplatz ein Flohmarkt statt.