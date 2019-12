Die Dachauer Feuerwehr hatte einen einsatzreichen Start in den Advent. Am Samstag, 30. November, wurde sie gleich drei Mal alarmiert. Um 12.30 Uhr wurden die freiwilligen Helfer gerufen, um einen Laden mit gesprungener Schaufensterscheibe zu sichern. Doch der Inhaber hatte bereits selbst Hand angelegt. Zwei Stunden später löste die Brandmeldeanlage des Dachauer Krankenhauses Alarm aus. Doch die Erkundung ergab, der Grund für den Notruf war Wasserdampf nicht Brandrauch. Um 22 Uhr folgte der dritte Einsatz: Anwohner hörten den Warnton eines Rauchmelders in einer Wohnung im dritten Stock eines Mehrparteienhauses in der Mittermayer Straße und wählten den Notruf. Der Bewohner reagierte weder auf klopfen, noch auf rufen oder klingeln. So verschafften sich die Einsatzkräfte Zugang zur Wohnung. Da kam ihnen der schlaftrunkene Bewohner entgegen. Auf dem Herd stand noch der Topf mit den angebrannten Nudeln. Einige Minuten später hätte es womöglich gebrannt. Der Adventssonntag begann kurz nach Mitternacht mit einer Unterstützung des Rettungsdienstes. Eine kranke Person musste aus dem dritten Stock getragen werden.