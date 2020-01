Was half früher bei Zahnschmerzen oder Verstopfung? Dieser Frage können die Besucher der Reihe "Reif fürs Museum" am Samstag, 25. Januar, von 14 bis 17 Uhr im Bezirksmuseum Dachau auf den Grund gehen. Sie erfahren alles rund um den Beruf des Apothekers, über Pflanzen aus dem Hausgarten und den Aderlass. Anschließend dürfen sie in der Oberen Apotheke einen Blick hinter die Verkaufstheke und in den Keller werfen. Die Teilnahme kostet 14 Euro plus Materialgebühr. Anmeldung unter 08131/56 75-13 oder verwaltung@dachauer-galerien-museen.de.