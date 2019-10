Die US-amerikanische Singer-Songwriterin Hayley Reardon

erhält das Künstlerstipendium der Stadt Dachau und bekommt vom 1. April bis zum 1. Oktober 2020 ein Atelier in der Ruckteschell-Villa zur Verfügung gestellt. Ihr Auftritt im Februar war der Auslöser für das Stipendium. Nun kommt sie im Herbst erneut nach Europa um hier auf Tour ihre beiden neuen Singles "Everything Else" und "Forgiveness" vorzustellen. Am Donnerstag, 17. Oktober, ist sie anlässlich dessen auch wieder im Dachauer Café Gramsci zu Gast. Ein Vorverkauf der Tickets ist im Café Gramsci und online auf www.TollhausDachau.de möglich. Für Reardon sind ihre Songs ein Zelebrieren des bei sich selbst Ankommens und des Erzählens der Geschichten der Menschen, die ihre eigene Lebensgeschichte beeinflusst haben. Die Künstlerin ist in Massachusetts aufgewachsen, dort entwickelte sich ihre Leidenschaft für Erzählungen.