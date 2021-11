Interview von Thomas Altvater

Bisher sind erst wenige Menschen in Deutschland drei Mal gegen das Coronavirus geimpft, bundesweit liegt die Quote bei ungefähr drei Prozent der Bevölkerung. Politik und Mediziner fordern deshalb, dass die sogenannten Booster-Impfungen an Schwung aufnehmen. Jetzt, wo die meisten Impfzentren geschlossen sind, richtet sich dieser Appell vor allem an die Hausärzte. Ein solcher ist Stephan Herf, 54. In seiner Praxis in Dachau bei München verabreicht er inzwischen vielen seiner Patienten eine Auffrischungsimpfung. Im Interview spricht er über die zusätzliche Belastung der Hausärzte durch die Booster-Impfungen und warum es trotzdem von Vorteil ist, wenn Hausärzte die Booster-Spritzen setzen.