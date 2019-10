Oberbürgermeister Florian Hartmann (SPD) bedauert das Ende des kinderärztlichen Notdienstes in Dachau. In einem Brief an die Kassenärztliche Vereinigung Bayern (KVB) bittet er darum, die Entscheidung noch einmal zu überdenken. "Ich weiß, dass der Notdienst eine freiwillige Leistung engagierter Ärzte in Stadt und Landkreis war und wir die Kassenärztliche Vereinigung nicht zwingen können, den Notdienst aufrecht zu halten. Aber einen Versuch ist es wert", begründet Hartmann seine Initiative. Laut Prognosen ist der Landkreis Dachau in den kommenden Jahrzehnten der am stärksten wachsende Landkreis Bayerns. "Eine wohnortnahe ärztliche Versorgung unserer Kinder auch an Feiertagen und Wochenenden stünde uns da schon gut zu Gesicht", findet Hartmann. Es sei sehr schade, dass die Kassenärztliche Vereinigung dem großen Engagement der Ärzte, die jahrzehntelang im Notdienst gearbeitet hätten, "nun einen Riegel vorschiebt". 2017 war Dr. Heinrich Lehn, der 1988 zusammen mit anderen Dachauer Kinderärzten den Kindernotdienst gründete, vom Dachauer Stadtrat mit der Goldenen Bürgermedaille ausgezeichnet worden. "Der Einsatz Dr. Lehns und seiner Kolleginnen und Kollegen hat ein würdigeres Ende verdient als dieses kurze und knappe Nein der Kassenärztlichen Vereinigung", so Hartmann.

Vor Kurzem wurde bekannt, dass die KVB beschlossen hat, den kinderärztlichen Notdienst in Stadt und Landkreis Dachau ab Oktober einzustellen.