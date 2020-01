Oberbürgermeister Florian Hartmann und die Dachauer SPD stellen am Mittwoch, 15. Januar, um 19.30 Uhr im Ludwig-Thoma-Haus ihr Programm für Dachau vor. "Dachau gemeinsam gestalten", das sei Hartmanns Ziel, teilt die SPD mit. Der OB stelle im Thoma-Haus seine Ideen und Ziele für Dachau vor. "Dabei behält er Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft im Blick. Wo steht Dachau jetzt, was wird wichtig in den nächsten sechs Jahren?" Hartmanns Bilanz der vergangenen sechs Jahre in Dachau zeige: "Es bewegt sich etwas in Dachau, der Stillstand ist zu Ende, notwendige Investitionen sind bei Schulen, Infrastruktur und Sport realisiert worden." Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei. Die Dachauer Sozialdemokraten bitten um eine Anmeldung zur besseren Planung unter der E-Mail-Adresse kontakt@spd-dachau.de.