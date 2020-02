Dachaus Oberbürgermeister Florian Hartmann (SPD) geht mit seinem Team im roten Wahlmobil auf Tour. Am Freitag, 7. Februar, wird er von 14 Uhr an in Dachau-Ost an vielen Orten anzutreffen sein. Mit einem Infostand startet die Tour am Ernst-Reuter Platz, weiter geht es um 15 Uhr vor der Gnadenkirche und vor dem Penny-Markt in der Ludwig-Ernst-Straße. Um 16 Uhr macht Hartmann mit seinem roten Wahlmobil dann Station am Rewe-Markt an der Theodor-Heuss-Straße. Ausklang und Gelegenheit zum Gespräch besteht im Anschluss an die Tour um 17 Uhr beim Brunnenwirt am Ernst-Reuter-Platz. Mit dem Besuch von verschiedenen Plätzen und Orten in verschiedenen Dachauer Stadtteilen will die SPD aber nicht nur Wahlkampf machen, sondern ihre lange Reihe der Ortsteilbegehungen aus den letzten Jahren fortsetzen.