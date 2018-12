12. Dezember 2018, 22:09 Uhr Dachau Harry G ist wieder da

Nach seinem restlos ausverkauften Auftritt in der ASV-Turnhalle, kommt der bayerische Kabarettist Harry G am Samstag, 15. Dezember, um 20 Uhr für einen Zusatztermin erneut in die ASV-Turnhalle. Einlass 19 Uhr.