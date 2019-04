11. April 2019, 21:52 Uhr Dachau Hallenbad öffnet in den Osterferien früher

In den Osterferien öffnet das Hallenbad Dachau von Montag bis Donnerstag statt um 9 Uhr bereits um 6.30 Uhr. Frühschwimmer können somit auch in den Schulferien morgens ihre Bahnen ziehen. In den Osterferien bleiben Hallenbad und Sauna lediglich an Karfreitag und Ostersonntag geschlossen. Ab September hat das Hallenbad dann auch abends länger auf. Vom 9. September an können Badefans jeweils am Montag und Dienstag bis 22 Uhr schwimmen - am Montag im Parallelbetrieb mit der Wasserwacht Dachau. Eine weitere Ausdehnung der Öffnungszeiten ist laut Stadtwerken derzeit nicht möglich. So belegt der Schwimmverein Dachau am Mittwoch und Samstag in den Abendstunden das gesamte Hallenbad und für eine Erweiterung an den verbleibenden Wochentagen (Donnerstag, Freitag und Sonntag) müsste das Personal aufgestockt werden, was wirtschaftlich derzeit nicht vertretbar sei. Sauna-Freunde können sich freuen - ab September kann Montags und Dienstags bis 22 Uhr geschwitzt werden. Auch in die Ausstattung der Sauna haben die Stadtwerke nochmals investiert. Ab sofort gibt es zwei Infrarot-Lounge-Liegen, auf denen sich Saunagäste mit wohltuender Wärme entspannen können.